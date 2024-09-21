وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بالقطاع الصحي بشطورة والمراغة

أجرى، اليوم، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي مصطحبا فريق من الإدارات المختلفة بالمديرية.

ضمت الجولة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور باهر نعيم مدير عام طب الاسنان والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة إيمان رياض مدير الرقابة والحوكمة والدكتورة أية بدوي عضو المكتب الفني والدكتور مصطفى عاصم مدير إدارة طب الأسنان العلاجي و الدكتور هاني خيري مسئول بإدارة المستشفيات

دويدار يشيد بالمراكز الطبية من حيث الانضباط والنظافة

وأشاد دويدار بالخدمة الطبية المقدمة بالمركز وانضباط الأطقم الطبية ومستوي النظافة وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواطنين بالملفات العائلية موجها بتكريم مديرة المركز لتميزها ومتابعتها لسير العمل والانضباط.

وحرص دويدار أثناء الجولة على الاستماع للمواطنين المتواجدين لمعرفة آرائهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها كما وجه وكيل صحة سوهاج بصرف حافز لأطباء الأسنان وطاقم التمريض، مشيدًا بمستوى الأداء.

دويدار يشدد على صيانة شبكة الغازات

واثني دويدار علي مجهوداتهم وإشادة المواطنين المتواجدين بالمركز مشددا علي صيانة شبكة الغازات وفحصها وصيانة مصادر الكهرباء البديلة والتأكد من عملها.

كما أوصي دويدار بمراجعة الترددات علي المركز وعرض تقرير اسبوعي بها وتوفير جميع الإحتياجات لإستمرار عمل المركز بالمستوي المشرف واللائق

وأختتم " دويدار " جولته بزيارة مبني الإدارة الصحية بالمراغة لمتابعة أعمال الصيانة والإخلاء تمهيدًا لنقل الخدمات الصحية اليه. مشددًا على ضرورة الإنتهاء في اقرب وقت ممكن ليتثني نقل الخدمة اليه تيسيرا للمرضي جولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي مصطحبا فريق من الإدارات المختلفة بالمديرية

ضمت الجولة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور باهر نعيم مدير عام طب الاسنان والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة إيمان رياض مدير الرقابة والحوكمة والدكتورة أية بدوي عضو المكتب الفني والدكتور مصطفى عاصم مدير إدارة طب الأسنان العلاجي و الدكتور هاني خيري مسئول بإدارة المستشفيات

دويدار يشيد بالمراكز الطبية من حيث الانضباط والنظافة

وأشاد دويدار بالخدمة الطبية المقدمة بالمركز وانضباط الأطقم الطبية ومستوي النظافة وتطبيق سياسات مكافحة العدوي. واستيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواطنين بالملفات العائلية موجها بتكريم مديرة المركز لتميزها ومتابعتها لسير العمل والانضباط.

وحرص دويدار أثناء الجولة علي الإستماع للمواطنين المتواجدين لمعرفة أرائهم ومطالبهم والعمل علي تلبيتها كما وجه وكيل صحة سوهاج بصرف حافز لأطباء الأسنان وطاقم التمريض مشيدًا بمستوي الأداء

واثني دويدار علي مجهوداتهم وإشادة المواطنين المتواجدين بالمركز مشددا علي صيانة شبكة الغازات وفحصها وصيانة مصادر الكهرباء البديلة والتأكد من عملها.

كما أوصى دويدار بمراجعة الترددات علي المركز وعرض تقرير أسبوعي بها وتوفير جميع الإحتياجات لإستمرار عمل المركز بالمستوى المشرف واللائق.

وأختتم " دويدار " جولته بزيارة مبني الإدارة الصحية بالمراغة لمتابعة أعمال الصيانة والإخلاء تمهيدًا لنقل الخدمات الصحية إليه، مشددًا على ضرورة الإنتهاء في اقرب وقت ممكن ليتثني نقل الخدمة اليه تيسيرا للمرضى.

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