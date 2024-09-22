الأحد 22 سبتمبر 2024
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عقارات

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضى أنشطة طبية وتجارية بنظام التخصيص الفوري

وزارة الاسكان، فيتو
وزارة الاسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة ارض اداري بمساحة 400 متر بسعر 39170 جنيها للمتر، وارض تجاري بمساحة 1032 مترا بسعر 45355 جنيها للمتر، وارض طبي بمساحة 7141 مترا بسعر 24700 جنيه، وارض عمراني متكامل بمساحة 71400 متر بسعر 11315 جنيها للمتر 

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض مخازن بمساحة 7551 مترا بسعر 2365 جنيها، أرض مخازن بمساحة 3775 مترا بسعر 2365 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9506 أمتار بسعر 3685 جنيها.

كما تطرح بمدينة العلمين الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 483783 مترا بسعر 4465 جنيها، أرض تجاري بمساحة 9706 أمتار بسعر 22610 جنيهات وأرض تجاري سكني بمساحة 3716 مترا بسعر 13345 جنيها. 

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري بمساحة 19000 متر بسعر 14595 جنيها وأرض سكني فندقي بمساحة 1156 مترا بسعر 9980 جنيا وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3082 مترا بسعر 10295 جنيها وأرض طبي بمساحة 4200 متر بسعر 4880 جنيها.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 1000 متر بسعر 13380 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 5000 متر بسعر 13250 جنيها وأرض تجاري إداري بمساحة 4601 متر بسعر 13825 جنيها وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 15000 متر. 

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

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