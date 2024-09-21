نقيب الصحفيين: بروتوكول مع "الثقافة" للاستفادة من المسارح والفعّاليات المختلفة

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، عن تفاصيل اللقاء الذي عقده مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

بروتوكول بين الصحفيين ووزارة الثقافة

وقال نقيب الصحفيين، إنه اتفق مع وزير الثقافة خلال اللقاء، على توقيع بروتوكول تعاون، بهدف استفادة أعضاء النقابة من المسارح التابعة للوزارة، وأيضًا معرض الكتاب، وكل الفعّاليات الثقافية المختلفة، وفتح مساحات للصحفيين في التغطية.

تطوير ورقمنة مكتبة نقابة الصحفيين

وقال "البلشي" إن وزارة الثقافة تشارك النقابة في ملف تطوير ورقمنة المكتبة، ومشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية وكنوزها عبر العصور، والذي يهدف إلى تطوير المكتبة واستفادة الصحفيين والباحثين من المقتنيات النادرة للكتب والأرشيف الصحفي، ووثائق الصحافة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تعريف الجماعة الصحفية بسير ومسيرة الكتّاب الراحلين، الذين كان لهم باع طويل في توهّج الصحافة المصرية وريادتها.