نقيب الصحفيين: دورات تدريبية جديدة بالتعاون مع وزارة البيئة

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن عقد لقاءٍ مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن التعاون بين الوزارة والنقابة خلال الفترة المقبلة.

تعاون مشترك بين الصحفيين ووزارة البيئة

وقال “البلشي” في تصريحات صحفية، إن النقابة بصدد عقد عددٍ من الدورات التدريبية والورش المتخصصة في الصحافة البيئية مع الوزارة، والتي ستشتمل على رحلات للتعرّف على المعالم البيئية المختلفة في مصر.

وزيرة البيئة بنقابة الصحفيين قريبًا

وأضاف أن النقابة ستستضيف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قريبًا، في لقاء، بشأن الصحافة البيئية، وعقد بروتوكولات تعاون مختلفة، يستفيد منها الزملاء.