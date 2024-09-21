المستندات المطلوبة لأصحاب الأعمال الحرة لحجز شقق سكن لكل المصريين

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مرحلة جديدة من شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويضم الطرح نحو 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والتقديم على الشقق إلكترونيا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتم سداد جدية الحجز التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقارى وبفائدة مخفضة.

و الشقق بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.. ونستعرض المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال الحرة لحجز شقق سكن لكل المصريين

. استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة).

-إيصال شــراء كراســة الشروط وإيصــال ســداد مقــدم الحجــز.

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشـهري للفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافية (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو الاسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

• بالنسبة ألصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

. صـور مـن الشهادات الرسـمية المثبتة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـي كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـالان السـابق.