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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي وجورماهيا بعد مرور 15 دقيقة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

الأهلي، يتعادل النادي الأهلي مع نظيره جورماهيا الكيني بعد مررو 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب بين الأهلي وجورماهيا 

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. 
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو. 
خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي.

 

 

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