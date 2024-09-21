شاهد، هتافات جماهير الأهلي للاعبين فور نزولهم أرضية ملعب استاد القاهرة

الأهلي ، حرصت جماهير الأهلي على الهتاف للاعبيها فور النزول لأرضية ملعب استاد القاهرة لإجراء عمليات الإحماء قبل مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ورصدت عدسة فيتو هتاف جماهير الأهلي وهي تردد أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني اليوم السبت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالتالي: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وعمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيي عطية الله ومروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكوكا وافشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وكهربا ووسام ابو علي.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.