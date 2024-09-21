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محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية ويشهد بدء تشغيل مصنع الأدوية

اللواء كدوانى, فيتو
اللواء كدوانى, فيتو

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد بمصنع المنيا للصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية بالمحافظة، عقب استجابته لحل مشكلة الكهرباء، بهدف تعزيز الإنتاج الدوائي الموجه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
 


وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المصنع حول تطور خطوط الإنتاج الأخرى التابعة للشركة،  معربا عن امتنانه لاستجابة المحافظ لحل مشكلة الكهرباء، مما ساهم في تيسير بدء تشغيل وإنتاج المصنع لمستلزمات طبية ذات جودة عالية قادرة على المنافسة في السوق العالمي.
 


وتفقد المحافظ محطة معالجة المياه التابعة للمصنع، التي تم إنشاؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه. توفر المحطة مياه عالية الجودة، خالية من الأملاح والشوائب، لتلبية احتياجات المصنع وضمان أعلى معايير الجودة في الإنتاج.


رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد والمهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية بالمنيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

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