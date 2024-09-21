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خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "المهن الطبية MUP" | صور

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الصحة, فيتو
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تفقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مصنع شركة "المهن الطبية MUP"، إحدى الشركات التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" خلال جولته اليوم بعدد من مصانع الأدوية بمدينة 6 أكتوبر.
 

وحرص رئيس الوزراء، خلال زيارته، على تفقد خطوط الإنتاج ومتابعة سير العمل بالمصنع، وكذلك مناطق التغليف والتعبئة، مستمعًا إلى شرح مفصل من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، حول مكونات المصنع وقدراته الإنتاجية ومراحل التصنيع.
 

وعرضت الدكتورة ألفت غراب أمام رئيس الوزراء ومرافقوه، مكونات ومرافق المصنع، وما يتضمنه من مركز للخدمات اللوجستية، والمُختبر، ومنطقة التعبئة، والتغليف، ومنطقة المكاتب الإدارية، فضلا عن المنطقة المخصصة لتجميع المخلفات.


وأوضحت الدكتورة ألفت غراب أن المصنع يقوم بإنتاج الأنسولين "فيال تام الصنع"، واستعرضت بشئ من التفصيل مراحل الإنتاج والماكينات والتقنيات الحديثة الخاصة به، مشيرة إلى أن مصنع شركة المهن الطبية يضم: منطقة الاستلام، وهي المنطقة المستخدمة لتخزين الشحنة المستلمة حتى يتم الفحص وأخذ العينات، فضلا عن منطقة التخزين المحيطة، وهي المنطقة المخصصة لتخزين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمواد الاستهلاكية الأخرى التي تحتاج إلى تخزين في درجة حرارة معينة. 
 

 

هذا بالإضافة إلى منطقة التوزيع، التي تستخدم لتخزين المنتجات المُرسلة للتوزيع، ومنطقة المخزن البارد، المستخدمة لتخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية التي تحتاج إلى تخزين في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية.


ولفتت الدكتورة ألفت غراب إلى أن الحد الأقصى لسعة التعبئة سنويا بالمصنع يصل إلى نحو 18 مليون فيال، بمعدل (240 فيال / دقيقة).


وأكدت الدكتورة ألفت غراب أنه يتم التعاقد مع شركات عالمية لتوطين بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية بشركة المهن الطبية، إلى جانب التعاقد والاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في انتاج خامات ومنتجات الأنسولين، لافتة أيضا إلى أنه يتم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأخرى بهدف تصدير الإنسولين البشري المصري الذي تنتجه الشركة.
 

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