استعدادا للعام الدراسي الجديد، الانتهاء من إنشاء 3 مدارس في قنا

أكد المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، أنه تم الإنتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة وتوسعة 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصلا دراسيا بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليون 301 ألف جنيه.

أعمال الصيانة الدورية

وأضاف النوبي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لـ 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، وكلى، وإنشاء جديد توسعات.



يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، ومتوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالبا.