ضبط 6.3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة (صور)

وجهت مديرية الطب البيطرى بالجيزة عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ونجحت الحملات فى ضبط ٦ أطنان و ٣٤٣ كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحات خارج المجازر، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

يأتي ذلك في ضوء تشديد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسئولى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسى.



واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقى، بولاق الدكرور ).

