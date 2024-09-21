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أخبار مصر

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: إن التقرير النهائى المتعلق بوجود حالات نزلات معوية فى أسوان سيصدر خلال 48 ساعة.

وأضاف وزير الصحة أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان، وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن إجمالى الحالات التي استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منها.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار في مؤتمر صحفي اليوم أن هناك عدة محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر.

وأوضح وزير الصحة أنه تم عقد ورشات عمل وتدريبهم على البروتوكولات، موضحا أن جارى فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات. 

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الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة النزلات المعوية في أسوان دكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي اليوم

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