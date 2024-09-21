حملة مكبرة لإزالة المخالفات بالإسكندرية (صور)

شن حي العامرية أول غرب الإسكندرية برئاسة السيد موسي رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق وبإشراف دعاء مصطفى سكرتير عام الحي، وبوجود الدكتور أسامة شمس مساعد رئيس الحي.

نفذت إدارة المتابعة الميدانية بالحى وإدارة أشغال الطريق والإدارات المعنية حملة لإزالة الإشغالات بشارع المستشفى، وجري التحفظ على ٩٨ حاله اشغال متنوعه، وتحرير٥٠ محضر اشغال وذلك لفرض الانضباط في الحي.

مبادرة بداية

و تنفيذًا لمبادرة ( بداية جديدة لبناء الانسان ) والتى تهدف إلى تنمية الانسان المصرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وعلى توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وتحت إشراف السيد موسي رئيس حي العامرية أول وبحضور سكرتير عام الحي.

تم التنسيق بين ادارة مركز معلومات التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص وادارة العلاقات العامة ولجنة الطفولة مع منطقة العامرية الطبية وادارة الاعلام والتربية السكانية والأوقاف وجمعية الرؤي لتفعيل المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الانسان)



حيث تم عقد ندوة بقاعة الاجتماعات بديوان عام حي العامرية اول موضوعها (التوعية الأسرية وحقوق الطفل - الصحة النفسية والبدنية للاطفال) وتم من خلال المبادرة الكشف عن الامراض المزمنه من ضغط وسكر ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ