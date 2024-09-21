من القبض عليه إلى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لواقعة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش.. المتهم: البلاغات كيدية.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيله بكفالة

تتواصل أحداث قضية صلاح التيجاني المتهم بالتحرش بفتاة على مدار عدة أيام، كان آخرها اليوم حيث تم الإفراج عنه من قسم الدقى ،عقب انتهاء الكشف الجنائي عليه وعدم ظهور أحكام سابقة ضده.

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية، بعد حجزه لمدة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وأنهي الشيخ الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

أقوال ضحيتين جديدتين في القضية

وحضرت ضحيتان جديدتان لسرايا النيابة أثناء التحقيق مع التيجاني بتهمة التحرش بالمهندسة المعمارية “خديجة. خ”، واتهمتا التيجاني بالتحرش بهما أثناء دروس دينية.

واستمعت النيابة لأقوال الضحيتين الجديدتين حول كيفية تعرضهما للتحرش من صلاح التيجاني، وقالت كل منهما: إنها "كانت تتردد عليه في الزاوية التيجانية في إمبابة لحضور دروس دينية، وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو من خلال المحادثات "الشات" بينهما "- بحسب ما ورد في أقوالهما.

تحقيقات النيابة في قضية صلاح الدين التيجاني

وطلبت نيابة شمال الجيزة عرض صور خادشة للحياء قدمتها خديجة قالت إن المتهم أرسلها إليها، على الجهات الفنية، وذلك لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

أقوال صلاح التيجاني خلال التحقيق معه أمام النيابة

وقال صلاح التيجاني خلال التحقيقات: "والد الفتاة طلب مني تزويجها من ابني، ولم أخبر نجلي عن حالتها النفسية، وتركته يكتشف ذلك بنفسه، ولكن الفتاة حكت له مشاكلها النفسية في أول مكالمة، وعندما علم نجلي بمرضها النفسي رفض الزواج منها، فمن الممكن أن تكون الفتاة تنتقم مني بسبب رفضي زواجهما".

وأضاف: “والد خديجة كان دائم الخلافات مع زوجته وأنه طلقها ثم لجأ إلى للتدخل للإصلاح بينهما وردها لعصمته وعندما تكررت مرات الطلاق بينهما، قررت عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى، لذلك قرر الانتقام مني”.

وأفاد خلال التحقيق معه بأن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة إليه لا دليل عليها، وليس لها أساس، قائلا: “كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي بتعتبر نفسها ابنتي.. هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها”.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار محاولة النيابة لكشف ملابسات القضية التي اشتعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا واسعًا، حيث اتهمت السيدة خديجة صلاح بإرسال صورة فاضحة لها عبر وسائل التواصل.

الشيخ صلاح الدين التيجاني يدافع عن نفسه

ونفى صلاح الدين التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن خديجة تعاني من مشاكل نفسية وكل الاتهامات الموجه إليه لا يوجد عليها أي دليل مادي.

وأفاد بأن علاقته بأسرة خديجة كانت جيدة لسنوات عديدة، مشيرا إلى أنه كان يستمع منها عن مشاكلها الحياتية.

التيجاني يتهم خديجة بالتشهير

فيما رفع التيجاني دعوى قضائية ضد خديجة بتهمة السب والقذف والتشهير، لاتخاذ الاجراءات القانونية لحماية سمعته.

بيان وزارة الداخلية حول القبض علي صلاح التيجاني

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه " شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

وأكدت التحريات أنه بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وقد تبين أن المذكور غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

المجلس القومي يرفض التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين

وكان المجلس القومي للمرأة قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني، وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشورا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد التيجاني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كما طالب المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف والتمييز، حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بفيس بوك.