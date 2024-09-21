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عقارات

بسعر 19 ألف جنيه للمتر، طرح شقق مشروع Saba بمدينة 6 أكتوبر

شقق الاسكان
شقق الاسكان

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية عبر ذراعها التسويقي شركة Torec developments المرحلة الأولى من شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل ضمن مشروع صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبرغدا الأحد 22 سبتمبر 2024.

مشروع "صبا" يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه.

ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 )، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

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البنك المركزى المصرى المجتمعات العمرانية بنك التعمير والإسكان هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين

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