خطة الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية.. مدبولي: نعمل على توفير احتياجات السوق من المنتج المحلي.. وأكديما: استثماراتنا بلغت 4.3 مليار جنيه

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

اهتمام الدولة بصناعة الدواء

وأكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تستهدف عدة مصانع في قطاع الأدوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، كونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بزيارة مصنع أكديما انترناشيونال التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وتفقد خطوط الانتاج بالمصنع، والمعامل، ومناطق التغليف والتعبئة، مصحوبًا بشرح من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما انترناشوينال" العضو المنتدب التنفيذي.

وخلال الجولة ثمن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدور المهم الذي تقوم به شركة "أكديما" بمختلف فروعها، في توطين كل ما يرتبط بصناعة الدواء، مع أداء دور مجتمعي بارز في مساندة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم مجالات البحث العلمي سعيًا لتطوير هذه الصناعة بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عرضًا حول نشاط مصنع شركة "أكديما انترناشيونال"، وأوضح الدكتور فتحي إبراهيم أن الشركة تأسست عام 2002 لتصنيع واستيراد المنتجات الدوائية، ثم أنشأت هذا المصنع، ويمثل مصنعين منفصلين، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، الأول لإنتاج الايروسول وبدأ الانتاج عام 2015، ويعد المصنع الوحيد بمصر الذي ينتج الايروسولات الطبية المضغوطة وغير المضغوطة، المستخدمة في علاج الحروق والجروح، والثاني يختص بانتاج الهرمونات، المرتبطة بعلاج العقم ومشاكل الحمل والولادة، وأمراض الغدة، وبدأ الانتاج عام 2017، وهو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط المتخصص حاليًا في انتاج الهرمونات بكافة أنواعها ماعدا الأنسولين، ونجح مصنع "أكديما انترناشيونال" في تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحلية، ثم تمكن عام 2023 من تغطية احتياجات عدة أسواق إقليمية من تلك المنتجات، وتوسيع قدراتها التصديرية.

مصنع أكديما انترناشيونال

وأضاف الدكتور فتحي إبراهيم أن مصنع "أكديما انترناشيونال" ينتج نحو 110 منتجات متنوعة لـ 26 مجموعة دوائية، ويقوم سنويًا بإنتاج 60 مليون شريط فيما يتعلق بالأقراص، ونحو 120 مليون أمبول وفيال فيما يخص مستحضرات الحُقن، بحجم مبيعات سنوي يصل إلى نحو 700 مليون جنيه، حيث يضم المصنع 5 خطوط انتاج، ويقوم بالتصدير لنحو 23 دولة، بحجم مبيعات للخارج بلغ 150 مليون جنيه، ويعمل به نحو 510 أشخاص.

ولفت إلى أن المصنع مزود بمحطة للمياه النقية، وأنظمة تعقيم وتكييف متطورة، وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا ان المصنع يساهم بشكل كبير في توطين العديد من المنتجات ذات الصلة بصناعة الدواء، ومن أهمها الكبسولة الهرمونية التي يتم وضعها في الجسم من خلال الزراعة، ويتم استيرادها حاليًا من احدى الشركات الالمانية المتخصصة.

كما تم استعراض الدور المجتمعي لشركة "أكديما"، والإشارة إلى أنها شاركت في الدعم الخارجي ضمن عمليات الإغاثة للدول الشقيقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الدعم المجتمعي بالمشاركة في توفير الأدوية للمبادرات الرئاسية المرتبطة بمجال الصحة، وكذا المشاركة في القوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية التي تقدم الخدمات الطبية، وكذا المشاركة في تخفيض التكلفة العلاجية للحالات المستحقة، بالإضافة الى الدعم العلمي المتمثل في جائزة "أكديما" لافضل بحث علمي في مجال العلوم الصيدلانية التطبيقية، ودعم الشركة لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالصحة والبحث العلمي مثل صندوق تحيا مصر، ووزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الأزهر.

توطين كل ما يرتبط بصناعة الدواء



من جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، خلال الجولة، أن الشركة تعمل على توطين كل ما يرتبط بصناعة الدواء، مع خفض التكلفة الانتاجية، لتصل لنحو 50% من قيمة المستورد، بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد والتوسع في التصدير، فضلًا عن توفير المنتج للمريض بصورة أسرع وتكلفة مناسبة، مضيفة أنه تم العمل على توطين منتجات دوائية كان بها عجز لحالات مرضية أهمها أدوية المناعة، وتم الوصول لتوطين 110 مستحضرات حاليًا، وتستهدف خطة التوطين الخاصة بالشركة إضافة مستحضرات أخرى في القريب العاجل.

كما استمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول دور الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، التي يتبعها مصنع "أكديما انترناشيونال"، حيث أشارت الدكتورة ألفت غراب، إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1976 كشركة مساهمة عربية، بمساهمة 13 دولة عربية، ثم توسعت وتطورت استثمارات الشركة حيث أصبحت تساهم الآن في 17 شركة تخدم جميع الأنشطة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات المرتبطة بها، من عبوات وتغليف وأبحاث وغيرها، حيث تقوم 10 شركات بانتاج المستحضرات الطبية وهناك 3 شركات تقوم بانتاج مستلزمات الصناعة لجميع شركات إنتاج الأدوية، البالغ عددها 150 شركة، حيث تقوم بإنتاج زجاجات الدواء والكبسول الجيلاتيني ومواد التعبئة والتغليف، مما يخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المستلزمات بما قيمته نحو 35 مليون دولار سنويًا.

واستعرضت غراب نشاط الشركات التابعة لشركة "أكديما" خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الانتاج لتلك الشركات التابعة والشقيقة، نحو 16 مليار جنيه، بواقع مليار عبوة لـ 36 مجموعة دوائية، وأكثر من 1250 مستحضرا مسجلا، كما جار تسجيل أكثر من 150 مستحضرا من الأدوية الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، وتمثل مبيعات الشركات نحو 20% من حجم الاستهلاك الدوائي المحلي، كما يتم التصدير لـ 80 دولة في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، ويبلغ عدد العاملين بالشركات 14 ألف عامل.

توفير الأدوية الهامة بالسوق المصرية

كما استعرضت رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، دور الشركة في سوق الدواء المصري، والذي يتمثل في توفير الأدوية الهامة بالسوق المصرية من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، وتوفير نواقص الأدوية بانتاج الأدوية المثيلة محليًا، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، مع توطين صناعة 85 مستحضرًا، وزيادة حجم الصارات، حيث بلغت قيمة عوائد التصدير نحو 100 مليون دولار سنويًا.

ولفتت غراب إلى أن قيمة استثمارات "أكديما" في الصناعات الدوائية بلغت 4,3 مليار جنيه في نهاية عام 2023، وتم الانتهاء من عدة مشروعات خلال عام 2023، منها: مشروع مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام، ومشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج الإنسولين وكربول الإنسولين، ومشروع إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعة، كما أن هناك عدة مشروعات للشركة قيد التنفيذ خلال عام 2024، وأهمها مشروع إنتاج مستحضرات البيوسيميلار والبيولوجيكال والأدوية الحيوية بشركة بيكو، والتعاقد مع شركات عالمية لتوطين بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية بشركة المهن الطبية، إلى جانب التعاقد والاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في انتاج خامة ومنتجات الأنسولين بشركة المهن الطبية، مع مشروع إنشاء مصنع جديد لخط انتاج اللاصق الحراري بشركة فليكسيباك، وإنشاء شركة لتصنيع الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشفت أن "أكديما" تعمل على فتح أسواق جديدة في أسيا وأفريقيا للتوسع في تصنيع وتوزيع الأدوية المصرية.



