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ثقافة وفنون

تفاصيل وشروط التقديم في ورشة الإخراج بمسرح الطليعة

المخرج عادل حسان
المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، فيتو

كشفت فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، عن  بدء تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة، من ورشة التدريب علي تطوير مهارات (الإخراج المسرحي، مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية)، وذلك ضمن برامج وأنشطة نادي مسرح الطليعة. 

ورشة مهارات الإخراج المسرحي 

ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقا لرؤية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو بالعمل علي رعاية شباب المبدعين ووفقا لسياسات الدولة الداعمة لتدريب الكفاءات، وتأهيلها في فنون المسرح من خلال البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال. 

و يتم تدريب المشاركون في الورشة نظريا وعمليا من خلال ثلاثة أقسام وهي “الإخراج المسرحي- مساعد الإخراج- الإدارة المسرحية”، وذلك من خلال محاضرات منفصلة لكل قسم وجماعية للثلاثة أقسام وفقا لبرنامج تدريبي يشرف علي تنفيذه والتدريب خلاله: “المخرج سامح مجاهد، المخرج تامر كرم، المخرج عادل حسان”. 

الورشة مدتها 6 شهور تبدأ في أكتوبر 2024، وتنتهي بمشروعات تخرج لقسم الإخراج،  بمشاركة خريجي قسمي “مساعد الإخراج، الإدارة المسرحية”، إضافة إلي التدريب العملي بعروض مسرح الطليعة والفرق الأخري التابعة للبيت الفني للمسرح خلال مدة الورشة.

شروط المشاركة بالورشة 

وتتضمن شروط المشاركة كل من: 

-الورشة مفتوحة للمتقدمين من الجنسين  من 18عاما.
- الورشة مجانية لأعضاء نادي مسرح الطليعة ومتاح التقدم لغير الأعضاء ( مجانا أيضا) ودون أي رسوم.
- يجب اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين للقبول بالورشة 
- تكون الاولوية في القبول بقسم الإخراج ومساعدي الإخراج.  للمتخصصين من طلاب وخريجي كليات ومعاهد المسرح، يسمح بقبول طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا غير المتخصصة بشرط توافر خبرات وأعمال سابقة ( يجب تقديم إثبات بها أثناء التقديم )  .
- متاح لحملة المؤهلات المتوسطة التقديم في قسم الإدارة المسرحية علي أن تكون الأولوية للمؤهلات العليا والمتخصصين وأصحاب الخبرات العملية السابقة.
- يتم قبول من سبق لهم المشاركة من قبل في عروض مسرحية بفرق المحترفين وأعضاء الفرق الفنية التابعة للبيوت المسرحية  ( ممن لديهم الرغبة ) وكذلك الهواة والمسرح المستقل ومراكز الشباب قصور الثقافة في نفس أقسام التدريب بالورشة مع تقديم ما يثبت في ملف خاص مزود بالسيرة الذاتية للمتقدم.

ويتم التقديم من خلال استمارات المشاركة بالورشة والمتاحة بمقر مسرح الطليعة بالعتبة بالقاهرة اعتبارا من الأحد 22 سبتمبر وحتي الأثنين 30 سبتمبر 2024، من 6: 10مساء. 

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ورشة مهارات الإخراج المسرحي شروط المشاركة بالورشة فرقة مسرح الطليعة الفني للمسرح مسرح الطليعة

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