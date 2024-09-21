خبير عالمي في جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة يزور المجمعات الطبية للقوات المسلحة
أعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور سورين نيكولا الديا (فرنسى الجنسية) خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقًا للآتى:
1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 26-29/10/2024.
2- مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة خلال المدة من 30-31/10/2024.
3- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 01-03/11/2024.
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