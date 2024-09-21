تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "الحروب السيبرانية"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا في السابعة مساء غد الأحد، تحت عنوان "الحروب السيبرانية.. كيف توظف الدول التكنولوجيا في صراعاتها؟".



محاور صالون التنسيقية

ويناقش الصالون "الأمن السيبراني وأنواعه"، ومخاطر الحروب السيبرانية خاصة بعد أحداث لبنان وما شهدته من تفجير أجهزة اتصالات عن بعد، ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة الدول النامية تحديات الأمن السيبراني، وحماية الأفراد العاديين أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والإجراءات التي يمكن إتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.



الاستثمار المصري في التكنولوجيا

كما يناقش الصالون الإستثمار المصري في التكنولوجيا والقدرة على الحماية من الاختراقات، فضلًا عن التداعيات المحتملة لهجوم سيبراني على البنية التحتية الحيوية، وإختراق شبكات الإتصالات وتفجير الأجهزة عن بعد.



المشاركون بصالون التنسيقية

يدير الحوار خلال الصالون النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات وسكرتير شعبة الاتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، والمهندس أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عزام إستشاري تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للإدارة التكنولوجيا، وعماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.