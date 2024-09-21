ضبط مهندس يدير شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" في أسيوط
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مهندس بأسيوط لإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى على المواطنين بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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