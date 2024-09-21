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رياضة

الونش ونيمار يخوضان تدريبات تأهيلية على هامش ودية الزمالك وفريق 2005

الونش
الونش

أدى محمود حمدي "الونش" وسيد عبد الله "نيمار" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش الودية المقامة على ملعب النادي بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وخاض الثنائي التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويخضع "الونش" للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني سيد عبد الله "نيمار" من إصابة عضلية.

يخوض حاليًا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون والبدلاء والصفقات الجديدة مباراة ودية اليوم مع فريق 2005 بالنادي بمقر القلعة البيضاء من أجل تجهيز الصفقات الجديدة لمباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي. 

وأعلن جوميز المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد مجدي وأحمد محمود 

خط الوسط: محمود بنتايك وأحمد فتوح ومحمد السيد والبولندي ميشالاك 

خط الهجوم: عمر فرج وناصر منسي 

في حين يلعب فريق 2005 بكل من:

حراسة المرمى: محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: علي عبد المجيد وعبد الرحمن علي ومحمد إبراهيم وحسن أبو المعاطي

خط الوسط: يوسف أحمد وسيد أسامة ويوسف الفرنسي وعبد الرحمن مورجن وأحمد خضري

خط الهجوم: سيدي ندياي 

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

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