العدل تعقد ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان بالمحاكم

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الإلكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وفي اليوم الأول، تم عقد عشرين ندوة عن أضرار الإدمان بمقار محاكم جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب طنطا وجنوب بنهاو شبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وأسوان وسوهاج-الابتدائية.

وحاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة.

وبلغ عدد الحاضرين ١٤٦٩ مواطنًا من القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.