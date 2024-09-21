إحالة سائق متهم بسرقة 2 مليون جنيه في الساحل للمحاكمة
أمرت نيابة الساحل إحالة سائق متهم بسرقة 2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق في منطقة الساحل، للمحاكمة الجنائية.
كانت مباحث قسم شرطة الساحل، تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل شقته الكائنة بالمنطقة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد طارق مدحت، معاون أول مباحث الساحل، وتوصلت تحرياته إلى أن سائق يعمل لدى المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.
وتم إصدار إذن من النيابة العامة وقامت قوة أمنية باستهداف المتهم وألقت القبض عليه وأقر بارتكاب الواقعة.
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