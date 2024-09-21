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رياضة

أحمد سليمان يتابع ودية الزمالك وفريق 2005 ويعقد جلسة مع مدير الكرة

أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في ملعب النادي لمتابعة المباراة الودية المقامة بين الفريق الأول لكرة القدم وبين فريق الشباب مواليد 2005، في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.

وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المباراة للاطمئنان على الفريق قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وأعلن جوميز المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد مجدي وأحمد محمود 

خط الوسط: محمود بنتايك وأحمد فتوح ومحمد السيد والبولندي ميشالاك 

خط الهجوم: عمر فرج وناصر منسي 

في حين يلعب فريق 2005 بكل من:

حراسة المرمى: محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: علي عبد المجيد وعبد الرحمن علي ومحمد إبراهيم وحسن أبو المعاطي

خط الوسط: يوسف أحمد وسيد أسامة ويوسف الفرنسي وعبد الرحمن مورجن وأحمد خضري

خط الهجوم: سيدي ندياي 

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

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أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم البولندي ميشالاك عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة ستاد القاهرة الدولي

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