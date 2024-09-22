الأحد 22 سبتمبر 2024
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سياسة

علنية وتبدأ بإثبات الحضور والغياب، ضوابط العمل بجلسات النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تبدأ جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس والأخير، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عقد الجلسات في دور الانعقاد حيث تنص المادة 274 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 

مدة دور انعقاد مجلس النواب

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كذلك ضوابط عقد الجلسات العامة العادية والطارئة.

الجلسات العادية والطارئة

وأكدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن الجلسات علنية، وفقا لما جاء في المادة 277 والتي تنص على: جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

إثبات الحضور في جلسات النواب

فيما نظمت اللائحة كذلك ضوابط عقد الجلسات العامة، حيث نصت المادة 278 على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

وتنص المادة 279 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

افتتاح جلسة النواب

كما تنص المادة 280 على: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

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