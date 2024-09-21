استمرار حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة مخزن شركة بالشيخ زايد
أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، بتهمة سرقة مخزن شركة بالشيخ زايد، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
سرقة مخزن شركة بالشيخ زايد
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي للاشتراك مع تاجر وراء سرقة مخزن تابع لشركة بالشيخ زايد.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (4 أشخاص - بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد) بسرقة مخزن إحدى الشركات.
على الفور تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (مالك مخزن خردة "سيئ النية" – مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر).
تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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