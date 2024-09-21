عرض جثة عثر عليها مدفونة في أرض زراعية بأوسيم على الطب الشرعي
أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة عثر عليها مدفونة داخل أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر بأوسيم في محافظة الجيزة، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن الصفة التشريحية، وكشف ملابسات وسبب الوفاة.
العثور على جثة مدفونة في أوسيم
وكانت البداية، بتلقى أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مدفونة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز مدينة أوسيم.
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير المباحث لكشف غموض الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.