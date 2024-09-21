السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

عرض جثة عثر عليها مدفونة في أرض زراعية بأوسيم على الطب الشرعي

عرض جثة عثر عليها
عرض جثة عثر عليها مدفونة في أرض زراعية

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة عثر عليها مدفونة داخل أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر بأوسيم في محافظة الجيزة، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن الصفة التشريحية، وكشف ملابسات وسبب الوفاة.

 

العثور على جثة مدفونة في أوسيم

 

وكانت البداية، بتلقى أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مدفونة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز مدينة أوسيم.

 

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير المباحث لكشف غموض الواقعة.

 

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أوسيم الجيزة نيابة الجيزة

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