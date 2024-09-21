فرحة التلاميذ بالقاهرة في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

بدأ طلاب وطالبات محافظة القاهرة، قبل قليل، في التوافد على المدارس، في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

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العام الدراسي الجديد

استقبلت مدرسة أنس بن مالك، صباح اليوم السبت، التلاميذ، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور لجذب الطلاب للمدرسة في أول دراسي بالعام الدراسى الجديد 2024 /2025.

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وينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر في عدد من محافظات الجمهورية.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

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وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.