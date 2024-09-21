أبرزها الأهلي وجورماهيا، مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 21-9-2024، إقامة عدد هائل من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.
موعد مباريات الدوري الإماراتي
الشارقة ضد الجزيرة
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: الشارقة الرياضية – دبي الرياضية
الوصل ضد النصر
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية
موعد مباريات الدوري السعودي
الشباب ضد التعاون
الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc
الرائد ضد الرياض
الساعة: 7.40 مساءً بتوقيت الإمارات، 6.40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc
الهلال ضد الاتحاد
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc 1
موعد مباريات الدوري الإيطالي
فينيزيا ضد جنوى
الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم يعلن
يوفنتوس ضد نابولي
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريمير
ليتشي ضد بارما
الساعة: 10.45 مساءً بتوقيت الإمارات، 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم يعلن
موعد مباريات الدوري الألماني
بوخوم ضد هولشتاين كيل
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
يونيون برلين ضد هوفنهايم
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
هايدنهايم ضد فرايبورج
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5
فرانكفورت ضد مونشنجلادباخ
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5
موعد مباريات الدوري الفرنسي
ليل ضد ستراسبورج
الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4
رين ضد لانس
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6
ريمس ضد باريس سان جيرمان
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4
موعد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد ريال سوسيداد
الساعة: 4 مساءً بتوقيت الإمارات، 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
أوساسونا ضد لاس بالماس
الساعة: 8.15 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
فالنسيا ضد جيرونا
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
ريال مدريد ضد إسبانيول
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام ضد تشيلسي
الساعة: 3.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
توتنهام ضد برينتفورد
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1
أستون فيلا ضد وولفارهامبتون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6
فولهام ضد نيوكاسل
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3
ليستر سيتي ضد إيفرتون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2
ليفربول ضد بورنموث
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.
موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا
مازيمبي ضد ريد أروس
الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
بترو أتيلتكو ضد أس مانيما يونيون
الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
الأهلي ضد جورماهيا
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: إم بي سي مصر – أون تايم سبورتس
ماميلودي صنداونز ضد أمبابان سوالوز
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
أورلاندو بايرتس ضد جوانينج جالاكسي
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
يانج أفريكانز ضد البنك الإثيوبي
الساعة: 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
بيراميدز ضد الجيش الرواندي
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
الترجي ضد ديكيداها
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
الرجاء البيضاوي ضد سامارتكس
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: الرياضية المغربية
مولودية الجزائر ضد الاتحاد المنتسيري
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
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