السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الأهلي وجورماهيا، مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 21-9-2024، إقامة عدد هائل من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.

 

موعد مباريات الدوري الإماراتي 

 
الشارقة ضد الجزيرة
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: الشارقة الرياضية – دبي الرياضية


الوصل ضد النصر
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية


موعد مباريات الدوري السعودي


الشباب ضد التعاون
الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc 


الرائد ضد الرياض
الساعة: 7.40 مساءً بتوقيت الإمارات، 6.40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc


الهلال ضد الاتحاد
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: ssc 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي


فينيزيا ضد جنوى
الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم يعلن


يوفنتوس ضد نابولي
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريمير


ليتشي ضد بارما
الساعة: 10.45 مساءً بتوقيت الإمارات، 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم يعلن


موعد مباريات الدوري الألماني 


بوخوم ضد هولشتاين كيل
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


يونيون برلين ضد هوفنهايم
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD 


هايدنهايم ضد فرايبورج
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ
الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5


فرانكفورت ضد مونشنجلادباخ
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5


موعد مباريات الدوري الفرنسي 


ليل ضد ستراسبورج
الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4


رين ضد لانس
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6


ريمس ضد باريس سان جيرمان
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4


موعد مباريات الدوري الإسباني 


بلد الوليد ضد ريال سوسيداد
الساعة: 4 مساءً بتوقيت الإمارات، 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


أوساسونا ضد لاس بالماس
الساعة: 8.15 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


فالنسيا ضد جيرونا
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


ريال مدريد ضد إسبانيول
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

 


وست هام ضد تشيلسي
الساعة: 3.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


توتنهام ضد برينتفورد
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1


أستون فيلا ضد وولفارهامبتون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6


فولهام ضد نيوكاسل
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3


ليستر سيتي ضد إيفرتون
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2


ليفربول ضد بورنموث
الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد
الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.

 

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا 


مازيمبي ضد ريد أروس
الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


بترو أتيلتكو ضد أس مانيما يونيون
الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


الأهلي ضد جورماهيا
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: إم بي سي مصر – أون تايم سبورتس


ماميلودي صنداونز ضد أمبابان سوالوز
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


أورلاندو بايرتس ضد جوانينج جالاكسي
الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


يانج أفريكانز ضد البنك الإثيوبي
الساعة: 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


بيراميدز ضد الجيش الرواندي
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


الترجي ضد ديكيداها
الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


الرجاء البيضاوي ضد سامارتكس
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: الرياضية المغربية


مولودية الجزائر ضد الاتحاد المنتسيري
الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات الدوري السعودي مباريات الدوري الإماراتي يوفنتوس ضد نابولي الهلال ضد الاتحاد

مواد متعلقة

سويلم يكشف بداية وانتهاء الدوري ومصير عامر حسين في لجنة المسابقات

إشبيلية يسقط أمام ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني

بدون محمد عبد المنعم، نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف بالدوري الفرنسي

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

العماني خليل البلوشي معلقا على مباراة الأهلي وجورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

ألافيس يتقدم أمام إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

في غياب طارق حامد، أهلي جدة يفوز على ضمك برباعية في الدوري السعودي (فيديو)

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني بـ دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تحرش بهما أثناء دروس دينية، أقوال ضحيتين جديدتين لـ صلاح التيجاني أمام النيابة

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

قرار عاجل من كاف للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

الأرصاد تعلن تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات

حماس عن اغتيال إبراهيم عقيل: جريمة ستدفع إسرائيل ثمنها

تعليمات مشددة من كامل الوزير بمراجعة القطارات قبل تحركها من المحطات

النيابة تأمر بمعاينة الزوايا التيجانية محل وقائع تحرش صلاح التيجاني

قناة الأهلي تعلن التعاقد رسميًا مع الإعلامي أحمد شوبير

ads

منوعات

المزيد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية