أبرزها الأهلي وجورماهيا، مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 21-9-2024، إقامة عدد هائل من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم.

موعد مباريات الدوري الإماراتي



الشارقة ضد الجزيرة

الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: الشارقة الرياضية – دبي الرياضية



الوصل ضد النصر

الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية



موعد مباريات الدوري السعودي



الشباب ضد التعاون

الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc



الرائد ضد الرياض

الساعة: 7.40 مساءً بتوقيت الإمارات، 6.40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc



الهلال ضد الاتحاد

الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc 1



موعد مباريات الدوري الإيطالي



فينيزيا ضد جنوى

الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



يوفنتوس ضد نابولي

الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريمير



ليتشي ضد بارما

الساعة: 10.45 مساءً بتوقيت الإمارات، 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



موعد مباريات الدوري الألماني



بوخوم ضد هولشتاين كيل

الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



يونيون برلين ضد هوفنهايم

الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



هايدنهايم ضد فرايبورج

الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ

الساعة: 5.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



فرانكفورت ضد مونشنجلادباخ

الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



موعد مباريات الدوري الفرنسي



ليل ضد ستراسبورج

الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



رين ضد لانس

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6



ريمس ضد باريس سان جيرمان

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



موعد مباريات الدوري الإسباني



بلد الوليد ضد ريال سوسيداد

الساعة: 4 مساءً بتوقيت الإمارات، 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



أوساسونا ضد لاس بالماس

الساعة: 8.15 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



فالنسيا ضد جيرونا

الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



ريال مدريد ضد إسبانيول

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



موعد مباريات الدوري الإنجليزي



وست هام ضد تشيلسي

الساعة: 3.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



توتنهام ضد برينتفورد

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1



أستون فيلا ضد وولفارهامبتون

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6



فولهام ضد نيوكاسل

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3



ليستر سيتي ضد إيفرتون

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2



ليفربول ضد بورنموث

الساعة: 6 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد

الساعة: 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا



مازيمبي ضد ريد أروس

الساعة: 5 مساءً بتوقيت الإمارات، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



بترو أتيلتكو ضد أس مانيما يونيون

الساعة: 7 مساءً بتوقيت الإمارات، 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



الأهلي ضد جورماهيا

الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: إم بي سي مصر – أون تايم سبورتس



ماميلودي صنداونز ضد أمبابان سوالوز

الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



أورلاندو بايرتس ضد جوانينج جالاكسي

الساعة: 8 مساءً بتوقيت الإمارات، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



يانج أفريكانز ضد البنك الإثيوبي

الساعة: 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات، 8.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



بيراميدز ضد الجيش الرواندي

الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



الترجي ضد ديكيداها

الساعة: 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



الرجاء البيضاوي ضد سامارتكس

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: الرياضية المغربية



مولودية الجزائر ضد الاتحاد المنتسيري

الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن