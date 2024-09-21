استدعاء والدة خديجة لسماع أقوالها في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش بابنتها

أمرت نيابة شمال الجيزة باستدعاء والدة الفتاة "خديجة خالد" التي اتهمت صلاح التيجاني بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستجوابها في إطار التحقيقات التي تجري مع الأطراف المعنية.

وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها خديجة متهمة صلاح التيجاني بالتحرش لجهات التحقيق خلال اتهامها بها وإرسالها لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور التأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

وقال صلاح التيجاني خلال التحقيقات: "والد الفتاة طلب مني تزويجها من ابني، ولم أخبر نجلي عن حالتها النفسية، وتركته يكتشف ذلك بنفسه، ولكن الفتاة حكت له مشاكلها النفسية في أول مكالمة، وعندما علم نجلي بمرضها النفسي رفض الزواج منها، فمن الممكن أن تكون الفتاة تنتقم مني بسبب رفضي زواجهما".

وأضاف: “والد خديجة كان دائم الخلافات مع زوجته وأنه طلقها ثم لجأ إلي للتدخل للإصلاح بينهما وردها لعصمته وعندما تكررت مرات الطلاق بينهما، قررت عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى، لذلك قرر الانتقام مني”.

وأفاد خلال التحقيق معه بأن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة إليه لا دليل عليها، وليس لها أساس، قائلا: “كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي بتعتبر نفسها ابنتي.. هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها”.

التحقيق مع صلاح التيجاني

وكان صلاح التيجاني، قد وصل لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتحرش بفتاة.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار محاولة النيابة لكشف ملابسات القضية التي اشتعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا واسعًا، حيث اتهمت السيدة خديجة صلاح بإرسال صورة فاضحة لها عبر وسائل التواصل.

ونفى صلاح الدين التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن خديجة تعاني من مشاكل نفسية وكل الاتهامات الموجه إليه لا يوجد عليها أي دليل مادي.

وأفاد أن علاقته بأسرة خديجة كانت جيدة لسنوات عديدة، مشيرا إلى أنه كان يستمع منها عن مشاكلها الحياتية.

فيما رفع التيجاني دعوى قضائية ضد خديجة بتهمة السب والقذف والتشهير، لاتخاذ الاجراءات القانونية لحماية سمعته.

بلاغ من القومي للمرأة للنائب العام ضد صلاح التيجاني

وكان المجلس القومي للمرأة قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني، أحد شيوخ الطريقة التيجانية، وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشورا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد التيجاني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.

المجلس القومي يرفض التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين

كما أكد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.

كما طالب المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف والتمييز، حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بفيس بوك.