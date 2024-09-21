السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس جهاز تنظيم النقل البري يبحث مشكلات سائقي النقل بين مصر وليبيا (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد، منذ قليل، المهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الدولي والبري بوزارة النقل، اجتماعا بعدد من سائقي سيارات النقل الثقيل الذين يعملون بين مصر وليبيا، وذلك بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية، بحضور علاء عيسي عضو مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البري، ورئيس نقابة الإسكندرية،  محمد حلاوة نائب رئيس نقابة النقل البري والإسكندرية. 

ناقش الاجتماع المشكلات التي يتعرض لها سائقو الشاحنات المصرية في ليبيا وكذلك ما يتعرض له سائقو الشاحنات الليبية في مصر للعمل على تلافيها.

ووعد رئيس جهاز تنظيم  النقل الدولي والبري  بالعمل علي حل المشاكل  التي جرى طرحها سواء على الجانب الليبي أو المصري.

 كما حضر الاجتماع، مجيد الهوارى، خالد قناوى سكرتير النقل الدولى، ناصر عبد الواحد نقابة كفر الزيات، أيمن سعيد سائق نقل.


وكان سائق مصري قد تعرض للاعتداء في الجانب الليبي بمدينة بنغازي/ وتعرض سائق ليبي للاعتداء في مصر بمحافظة بني سويف.

 

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