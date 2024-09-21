غدا آخر فرصة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتسجيل في تقليل الاغتراب

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من أمس الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موعد إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

التحويل بين الكليات الجامعية:

• سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تفاصيل نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 /9/ 2024، ولمدة تسعة أيام انتهت أول أمس الأربعاء الموافق 18 /9/ 2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة والشهادات الفنية من خلال الرابط التالي