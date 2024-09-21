السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا: الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في مبدأ قضائي جديد بأن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم

وأضافت أنه من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.

كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.

تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات 

وأشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى. 

كما جرى قضاؤها على أن التحريات  لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا التحريات الأمنية التحريات الأولية

مواد متعلقة

مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحو أثر جريمته ويفقده الثقة

غلق ملف الصراع علي منصب رئيس اتحاد عمال مصر بين وزير العمل السابق وأعضاء مجلس الإدارة.. الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد عدم أحقية “شحاتة” في العودة مرة أخرى.. وترقب لعقد الجمعية العمومية

اعتماد حركة مستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد

الأكثر قراءة

تفاصيل حبس صلاح التيجاني على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بفتاة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الحصة الأولى بأول أيام العام الدراسي الجديد

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

اليوم، الأهلي في مواجهة سهلة أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

بالرسم والبلالين، استقبال التلاميذ في أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

منها التدخين وارتداء النقاب، التعليم تعلن محظورات العام الدراسي الجديد

تلميذة بالجيزة في أول يوم دراسة: مبسوطة بالمدرسة وحاسة إني دايخة من الفرحة (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية