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انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية ذات "الفترتين" اليوم

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

تستقبل المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية غدًا الأحد.

العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

ومن جانبه، أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته من أجل استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أول أمس الخميس، بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد. 

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب. 

كما أكد على أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

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