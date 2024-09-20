السبت 21 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الخريف

طقس الخريف، فيتو
طقس الخريف، فيتو
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يبدأ فصل الخريف فلكيا يوم الأحد المقبل 22سبتمبر،  وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائلا للحرارة ليلا على اغلب الانحاء

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا السبت 21-9-2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا السبت 21-9-2024

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول لطقس الخريف:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32:33

درجة الحرارة المحسوسة:34:35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35:36

درجة الحرارة المحسوسة:36:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33:34

درجة الحرارة المحسوسة: 35:37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37:41

درجة الحرارة المحسوسة: 39:43


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الأحد المقبل بالتزامن مع أولى أيام الخريف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

وتسقط امطار خفيفة يوم الاثنين على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تحسن الطقس غدا، حيث تنخفض درجات الحرارة من 4:5درجات ليسود طقس حار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى،شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء

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