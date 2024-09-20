حقيقة منع فريق الزمالك من التدريبات باستاد القاهرة بسبب المديونية

أصدر مسئولو هيئة استاد القاهرة بيانا رسميا قبل قليل لكشف سبب منع الزمالك من التدريب على ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة الشرطة الكيني

نص بيان استاد القاهرة

وجاء في مضمون البيان أنه لم يتم منع الزمالك من التدريب بالاستاد بسبب المديونية والسبب خوض فريقي الشرطة وجورماهيا تدريباتهم بالملعب الرئيسي بسبب لوائح كاف

-لم يتم منع الزمالك من التدريب بالملعب الرئيسي باستاد القاهرة بسبب المديونية..هذا الكلام عار تماما من الصحة.

فريق الزمالك، فيتو

مران جورماهيا الكيني

-لائحة الاتحاد الأفريقي تمنح الأندية الضيوف، التدريب على ملعب المباراة قبل اللقاء بيوم، وخاض فريق الشرطة الكيني التدريب علي الملعب الرئيسي الساعة السادسة مساء امس الخميس.

- بسبب انشغال استاد القاهرة بمباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم، خاض فريق جورماهيا تدريبه الرئيسي أمس ايضا في الثامنة مساءا، وبالتالي تدرب فريق زمالك علي الملعب الفرعي بسبب خوض فريقي جورماهيا والشرطة الكيني تدريباتهم علي استاد القاهرة الرئيسي.

- ⁠وبالتالي لم يتم منع الزمالك من التدريب باستاد القاهرة الرئيسي، بسبب المديونية كما يتردد.