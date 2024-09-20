الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة منع فريق الزمالك من التدريبات باستاد القاهرة بسبب المديونية

استاد القاهرة الدولي،
استاد القاهرة الدولي، فيتو

أصدر مسئولو هيئة استاد القاهرة بيانا رسميا قبل قليل لكشف سبب منع الزمالك من التدريب على ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة الشرطة الكيني

نص بيان استاد القاهرة 

وجاء في مضمون البيان أنه لم يتم منع الزمالك من التدريب بالاستاد بسبب المديونية والسبب خوض فريقي الشرطة وجورماهيا  تدريباتهم بالملعب الرئيسي بسبب لوائح كاف

-لم يتم منع الزمالك من التدريب بالملعب الرئيسي باستاد القاهرة بسبب المديونية..هذا الكلام عار تماما من الصحة.

فريق الزمالك، فيتو

مران جورماهيا الكيني

-لائحة الاتحاد الأفريقي تمنح الأندية الضيوف، التدريب على ملعب المباراة قبل اللقاء بيوم، وخاض فريق الشرطة الكيني التدريب علي الملعب الرئيسي الساعة السادسة مساء امس الخميس.

- بسبب انشغال استاد القاهرة بمباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم، خاض فريق جورماهيا  تدريبه الرئيسي أمس ايضا في الثامنة مساءا، وبالتالي تدرب فريق زمالك علي الملعب الفرعي بسبب خوض فريقي جورماهيا والشرطة الكيني تدريباتهم علي استاد القاهرة الرئيسي. 

- ⁠وبالتالي لم يتم منع الزمالك من التدريب باستاد القاهرة الرئيسي، بسبب المديونية كما يتردد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

استاد القاهرة الزمالك ملعب استاد القاهرة الشرطة الكينى فريق جورماهيا

مواد متعلقة

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

فريق الزمالك يصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

استاد القاهرة جاهز لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفيدرالية

وزير الرياضة يلتقي مجلس استاد القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية والتطويرية

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الأول من الخريف

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرضت لعدة طعنات، إنقاذ أربعينية توقف قلبها بمستشفى جامعة قناة السويس

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني 2-1 ويصعد لدور المجموعات بالكونفدرالية (صور)

نتنياهو عن اغتيال قيادات قوة الرضوان بحزب الله: أفعالنا تتحدث عن نفسها

أحدهم باع أثاث بيته، فنانون تخلت عنهم المهنة وعانوا من التجاهل وقلة الأعمال

ads

منوعات

المزيد

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها بالنصر على الاعداء

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

المزيد
الجريدة الرسمية