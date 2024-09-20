التموين تطلق مسابقة لاختيار أفضل منفذ ومخبز تمويني

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسابقة أفضل نشاط تمويني على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل منفذ ومخبز أو مخزن تمويني وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية لترشيح 5 أنشطة مخابز، بدالين، منافذ، مخازن جملة، مع ترتيبهم وفقا للتقييم المبدئية لكل نشاط، وتوضيح معايير الاختيار والتقييم لكل نشاط، وكذلك ترشيح (مطحن- مجمع استهلاكي - مخزن جملة ) أو أكثر بذات الآلية الموضحة سلفًا مع إمكانية الإفادة بصور وفيديوهات كلما أمكن ذلك.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ان هناك لجنة من الديوان العام، معنية بعمل الزيارات الميدانية للمنشأت التموينية المرشحة من قبل مديرية التموين، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على وزير التموين.