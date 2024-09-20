أعراض وأسباب التهاب القولون التقرحي، وأفضل نظام غذائى للمرضى

التهاب القولون التقرحي هو حالة طويلة الأمد شائعة، وتسبب التهابًا في القولون، وغالبًا ما تساعد التغييرات الغذائية والأدوية في إدارة الأعراض، ولكن الجراحة هي خيار في الحالات الشديدة.

التهاب القولون التقرحي (UC) هو شكل من أشكال مرض التهاب الأمعاء (IBD) يشبه مرض كرون.

يزيل القولون عادةً العناصر الغذائية من الطعام غير المهضوم ويتخلص من الفضلات من خلال المستقيم والشرج كبراز، ولكن يتسبب التهاب القولون التقرحي في تكوين قرح على بطانة القولون، وقد تنزف هذه القرح وتنتج صديدًا ومخاطًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو التهاب القولون التقرحي؟

التهاب القولون التقرحي هو نوع من مرض التهاب الأمعاء المزمن الذي يسبب التهابًا وقرحًا على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، وقد تختلف الأعراض حسب منطقة الالتهاب.

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي من فترات من تفاقم الأعراض، والمعروفة باسم التوهجات، وفترات تقل فيها الأعراض أو تختفي، والمعروفة باسم الهدوء، ويمكن أن يستمر الهدوء لشهور أو سنوات.

أعراض التهاب القولون التقرحي

عادة ما يكون الإسهال هو أول أعراض التهاب القولون التقرحي.

يصبح البراز أكثر ليونة بشكل تدريجي، وقد يعاني بعض الأشخاص من آلام في البطن مع تقلصات ورغبة شديدة في التبرز، وقد يبدأ الإسهال ببطء أو فجأة ويصاحبه دم ومخاط، وتعتمد الأعراض على مدى انتشار الالتهاب.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب القولون التقرحي:

الإسهال

ألم في البطن

إسهال دموي مع مخاط

تعب أو إرهاق

فقدان الوزن

فقدان الشهية

فقر الدم

ارتفاع درجة الحرارة

جفاف

رغبة مستمرة في التبرز

غالبًا ما تكون الأعراض أسوأ في الصباح الباكر.

قد تكون الأعراض خفيفة أو غائبة لشهور أو سنوات في كل مرة، ومع ذلك إذا لم يتلق الشخص علاجًا فعالًا، فستعود الأعراض عادةً، وبالإضافة إلى ذلك قد تختلف الأعراض اعتمادًا على جزء القولون الذي يؤثر على الحالة.

أسباب وعوامل خطر التهاب القولون التقرحي

الأسباب الدقيقة لالتهاب القولون التقرحي غير واضحة، ومع ذلك قد تنطوي على ما يلي:

العوامل الوراثية: يشير الخبراء إلى أن الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي هم أكثر عرضة للإصابة بسمات وراثية معينة، وقد تؤثر السمة الوراثية المحددة التي يمتلكها الشخص على العمر الذي يظهر فيه المرض.

العوامل البيئية: قد يؤثر النظام الغذائي للشخص والتعرض لتلوث الهواء أو دخان السجائر على ظهور التهاب القولون التقرحي.

رد فعل الجهاز المناعي: قد يستجيب الجسم للعدوى الفيروسية أو البكتيرية بطريقة تسبب الالتهاب المرتبط بالتهاب القولون التقرحي، وبمجرد شفاء العدوى، يستمر الجهاز المناعي في الاستجابة، مما يؤدي إلى التهاب مستمر.

المناعة الذاتية: تشير نظرية أخرى إلى أن التهاب القولون التقرحي قد يكون حالة من أمراض المناعة الذاتية، وقد يتسبب خلل في الجهاز المناعي في محاربة العدوى غير الموجودة، مما يؤدي إلى التهاب في القولون.

ميكروبيوم الأمعاء: يميل الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء إلى وجود اختلافات في البكتيريا والفيروسات والفطريات في الجهاز الهضمي مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالتهاب الأمعاء، على الرغم من أن البحث لا يزال جاريًا لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط.

وتشمل عوامل الخطر المعروفة لالتهاب القولون التقرحي ما يلي:

العمر: يمكن أن يؤثر التهاب القولون التقرحي على الأشخاص في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا في سن 15-30 عامًا.

الوراثة: على الرغم من أن الدراسات الحديثة حددت جينات معينة قد تلعب دورًا في التهاب القولون التقرحي، إلا أن الارتباط غير واضح بسبب دور العوامل البيئية.

أفضل نظام غذائى لمرضي التهاب القولون التقرحي

تساعد بعض التدابير الغذائية في تخفيف الأعراض، بما في ذلك:

تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا، مثل خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا

شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، لمنع الجفاف

تجنب الكافيين والكحول، اللذين يمكن أن يزيدا من الإسهال

تجنب المشروبات الغازية، والتي يمكن أن تزيد من الغازات

الاحتفاظ بمذكرات طعام لتحديد الأطعمة التي تزيد الأعراض سوءًا

اعتمادًا على أعراض الشخص، قد يقترح الطبيب اتباع نظام غذائي معين مؤقتًا مثل:

نظام غذائي منخفض الألياف

نظام غذائي خالٍ من اللاكتوز

نظام غذائي منخفض الدهون

نظام غذائي منخفض الملح