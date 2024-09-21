كانا يستقلان دراجة نارية، التصريح بدفن جثمان شابين لقيا مصرعهما أسفل عجلات تريلا بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثمان شابين كانا يستقلان دراجة نارية لقيا مصرعهما دهسا أسفل عجلات تريلا في منطقة الصف بالجيزة.
وكلفت النيابة بعرض الجثث على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
سائق تريلا يدهس شابين على دراجة نارية ويفر هاربا بالصف
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شابين دهسهما سائق تريلا وفر هاربا، حينما كانا يستقلان دراجة نارية.
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شابين، في العقد الثاني من العمر، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.
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