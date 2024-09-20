رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

انتقد الدكتور محمد عثمان الرئيس الأسبق لهيئة الثروة السمكية، محاولات تعديل النظام البيئي في بحيرة البردويل بناء على أفكار لا تستند إلى أي نتائج علمية حقيقية من خلال المشروع المقترح من أحد المهندسين الهولنديين

وأكد عثمان في تصريحات لفيتو أن بحيرة البردويل "خط أحمر" لأنها انقى البحيرات الطبيعية في مصر ومن الأنقى في العالم وهي مركز تصدير لأعلى الأسماك جودة في العالم من أصناف الدنيس والقاروص، مشيرًا إلى أن مقترح تعميق البحيرة لزيادة انتاجيتها ليس مجرد عمل هندسي نظري لكنه عمل مرتبط بدراسات البيئة والأحياء المائية التي تتواجد بالبحيرة، لأن التعميق بدون دراسة هو أمر غير علمي يهدد بتدمير البحيرة، لأن التعميق مرتبط بتعديل حركة المياه داخل البحيرة وهو أمر قد يجرفها من الثروة السمكية الثمينة التي تحتوي عليها.

ونفى عثمان أن تكون بحيرة البردويل وصلت إلى أعماق كبيرة خلال حقب تاريخية سابقة حيث من المتعارف عليه بين علماء الجيولوجيا وعلوم البحار أن تلك المنطقة كانت مصبا لأحد روافد نهر النيل في البحر المتوسط ولم يزد عمقها طوال تاريخها عن 5 أمتار.

ولفت إلى أن البحيرة انتاجيتها منخفضة في حدود 4 آلاف طن ولم تصل في أوقات سابقة لأعلى من هذا الرقم بكثير، وضعف الانتاجية نتيجة عوامل متعددة منها الصيد الجائر إلى جانب مشكلات منها الحاجة إلى إعادة دراسة البوغازين الصناعيين الرابطين بين البحيرة والبحر المتوسط حيث يوجد بوغاز منهم يتاج إلى تعديلات هندسة بسبب تأثره بالإطماء وتوحد منسوبه مع منسوب البحيرة وهو ما يوقف عملية الاستعاضة التي يقوم بها البوغاز.

وأردف: " فيما يخص استخدام نواتج الحفر في الزراعة فهذا أمر يجب أن يخضع لدراسة وجدال علمي معمق من جانب المتخصصين في هذا الملف".

وكانت وسائل إعلامية غربية روجت قبل أسابيع لمشروع يتبناه مهندس هولندي يدعى تييس فان دير هوفن يزعم عمله مع الحكومة المصرية في عملية زيادة إنتاجية بحيرة البردويل، لإعادة النظام البيئي لشبه جزيرة سيناء من خلال تنمية عدة مناطق بطرق بيئية طبيعية، ومنها منطقة بحيرة البردويل التي يقترح المهندس صاحب المشروع تعميق البحيرة وإعادتها لسابق عهدها قبل آلاف السنين بزيادة عمقها لحوالي 100 قدم.