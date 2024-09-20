90 % من مرضاها نساء، تأثير الذئبة على أعضاء الجسم المختلفة وأسبابها

الذئبة، هي مرض طويل الأمد يصيب الجهاز المناعي ويسبب الألم والالتهاب، وعندما يتحدث الناس عن "الذئبة"، فإنهم يشيرون غالبًا إلى النوع الأكثر شيوعًا، الذئبة الحمامية الجهازية (SLE).

يحمي الجهاز المناعي الجسم من العدوى فى العادة، ولكن عندما يصاب الشخص بالذئبة، يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة، وهذا يؤدي إلى تلف الأنسجة والمرض.

ويعاني معظم المصابين بـالذئبة من شكل خفيف مع نوبات دورية، وخلال هذه الفترات، قد تتفاقم الأعراض قليلًا، ثم تتحسن أو حتى تختفي لفترة من الوقت، وفقًا موقع “WebMD” الطبي

أعراض الذئبة

تختلف أعراض الذئبة من شخص لآخر، ويعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة فقط، بينما يعاني آخرون من العديد منها.

يمكن أن تؤثر الذئبة على أي جزء من الجسم، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

آلام المفاصل

حمى أعلى من 40 درجة

تورم المفاصل

تعب مستمر أو شديد

طفح جلدي

تورم الكاحل

ألم في الصدر عند التنفس بعمق

طفح جلدي على شكل فراشة، والذي قد يظهر باللون الأرجواني الداكن أو البني الداكن على البشرة الداكنة ولكن أحمر أو وردي على البشرة الفاتحة

تساقط الشعر

حساسية لأشعة الشمس أو الأضواء الأخري

نوبات صرع

تقرحات الفم أو الأنف

أصابع اليدين أو القدمين شاحبة أو أرجوانية عندما يكون الشخص باردًا أو متوترًا

أعراض الذئبة المبكرة

لا تظهر المراحل المبكرة من الذئبة عادةً نمطًا ثابتًا من الأعراض.، ​ومع ذلك قد تشمل العلامات الأولية الحمى أو الضعف أو فقدان الوزن أو التعب، وقد يكون الألم في المفاصل من الأعراض المبكرة الأخرى.

طفح الذئبة

غالبًا ما يُعتبر الطفح الجلدي على الوجه الذي يشبه أجنحة الفراشة العلامة الأكثر دلالة على الذئبة، وغالبًا ما يظهر الطفح الجلدي أو يزداد سوءًا بعد التعرض لأشعة الشمس، حتى التعرض لأضواء الفلورسنت يمكن أن يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي.

أسباب الذئبة

لا يعرف الأطباء ما الذي يسبب الذئبة، ولكنهم يعتقدون أن شيئًا أو مجموعة من الأشياء تحفز جهاز المناعة لدي المريض على مهاجمة الجسم، ولهذا السبب تهدف معظم العلاجات إلى إضعاف جهاز المناعة، والأشياء التي تؤدي إلى هذه الاستجابة المناعية الخاطئة ليست واضحة، لكن العلماء يعتقدون أنها قد تشمل:

الجينات، وهناك القليل جدًا من الأدلة على أن جينات معينة تسبب الذئبة بشكل مباشر، لكن يبدو أن بعض الجينات تزيد من خطر الإصابة بالذئبة.

ومع ذلك، يبدو من الواضح أن الجينات ليست كافية للتسبب في المرض، وحتى في التوائم المتطابقة (التي لديها جينات متطابقة) حيث يعاني أحد التوأمين من الذئبة، يكون التوأم الآخر أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنحو 30٪ فقط من الطبيعي.

الهرمونات، النساء يصابون بالذئبة أكثر بكثير من الرجال، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن أعراض الذئبة تزداد قبل الدورة الشهرية وأثناء الحمل عندما يكون هرمون الاستروجين أعلى.

لكن الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، مثل حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة، لا تزيد من خطر الإصابة بالذئبة، ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان هناك أي ارتباط بين الهرمونات والذئبة ولماذا تصاب النساء بالمرض في كثير من الأحيان.

البيئة، وقد يكون من الصعب معرفة الأشياء المحيطة بك على وجه التحديد والتي تعمل كأسباب للذئبة، ولكن هناك بعض العوامل التي يشك العلماء فيها بشدة، وتشمل هذه:

دخان السجائر

السيليكا، وهو معدن شائع من قشرة الأرض يوجد في الرمل والحجر والخرسانة والملاط

الزئبق

الفيروسات بما في ذلك فيروس إبشتاين بار، والهربس النطاقي، والفيروس المضخم للخلايا

الأشعة فوق البنفسجية (UV)

التوتر

الأدوية، ويمكن لبعض الأدوية الموصوفة مثل الهيدرالازين والبروكيناميد أن تسبب الذئبة.

عوامل الخطر الأخرى، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالذئبة، مثل:

الجنس: 90% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض هم من النساء.

العمر: غالبًا ما يتأثر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا.

التاريخ العائلي: يصيب الذئبة أحيانًا أكثر من فرد واحد من العائلة، ولكن حوالي 10% فقط من الأشخاص المصابين بالذئبة لديهم قريب مصاب بالمرض.