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سياسة

البلشي: تقدمنا بطلب تخصيص ألف وحدة سكنية للصحفيين بمختلف المحافظات

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة طلبًا  للدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص ألف وحدة سكنية متنوّعة للزملاء أعضاء النقابة، في جميع محافظات الجمهورية، مثل المنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرهما.

وحدات للصحفيين بالعاصمة الإدارية 

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة تفاوضت مع الوزارة على تخصيص عدد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن توافق على الطلب قريبًا.

وفيما يخص ملف مدينة الصحفيين، أضاف "البلشي" أن مجلس النقابة ناقش هذا الملف، وتقدّم بطلب لوزارة الإسكان لإضافة الدور الرابع، ووافقت الوزارة، والنقابة تعمل الآن على استكمال إجراءات المرافق والمياه للدور الذي سيتم إضافته، ومن الممكن أن يتم إضافة دور آخر، ولكن مازال الأمر قيد البحث والدراسة.

أقساط أرض مدينة الصحفيين 

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سددت القسط الثاني لأرض المدينة، ويتبقى عدد من الزملاء المتأخرين في السداد، والذين سيبدأون في دفع فوائد التأخير.

اختيار مطور عقاري لمدينة الصحفيين 

وتابع: "وضعنا مناقصة الاستشاري، وسننتقل لاختياره مع بنك القاهرة، وسنطرح مناقصة عامة لاختيار المطوّر العقاري، والمناقصة مفتوحة للجميع، تلقّينا عددًا من العروض، ويحثنا كثيرًا لمعرفة متوسط التكاليف، وسنختار الأفضل".

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وحدات سكنية للصحفيين بالعاصمة الإدارية وحدات سكنية للصحفيين الصحفيين

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