نقابة المهن السينمائية تنعي سمير سالم

نعت نقابة المهن السينمائية سمير سالم مدير عام التصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون سابقا

وفاة مدير التصوير سمير سالم

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان لها:" ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل سمير سالم - مدير عام التصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون سابقا نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته