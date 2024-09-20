خريطة بأماكن ومساحات شقق الطرح الجديد للتخصيص الفوري في 8 مدن جديدة

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طرح ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

ونستعرض خريطة بأماكن الشقق فى الطرح الجديد:

- 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2).

-137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2).

-878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

-5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).

- 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2).

-240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2).

-8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2).

-114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، والتقديم خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 /9 /2024.

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