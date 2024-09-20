الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خريطة بأماكن ومساحات شقق الطرح الجديد للتخصيص الفوري في 8 مدن جديدة

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، طرح ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

ونستعرض خريطة بأماكن الشقق فى الطرح الجديد: 

- 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2).

 -137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2).

-878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

-5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).

- 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2).

 -240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2).

 -8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2).

 -114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

 ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، والتقديم خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 /9 /2024.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية مدينة العاشر من رمضان مدينة الصالحية الجديدة مدينة المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام الشرطة الكيني

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

المزيد
الجريدة الرسمية