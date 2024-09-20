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رياضة

الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، على الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

وحضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومراقب المباراة والحكام ومندوبي نادي جورماهيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقما من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقما باللون البنفسجي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، غدا السبت.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب خوض مرانه الرئيسي الليلة على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

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