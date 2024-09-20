محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بنطاق المحافظة.

فرع المجلس القومى للمرأة بقنا

حيث قامت الجهات الشريكة، بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادى، استفاد منها 8 آلاف مواطن، بمشاركة مديريات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والصحه والسكان، والتموين، والطب البيطرى، والقوى العامله، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه، وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، من خلال عقد ندوات تثقفيه ودينيه، وورش للفنون التشكيلية عن الطباعة في الحضارة الفرعونية، فضلا عن قافله طبية مجانية، وتجهيز سيارات تابعة لمديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة لبيع المواد الغذائية، والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين، وفحص عدد 25 بطاقة تموينية متوقفة.

فحص 80 طلب تكافل وكرامة

كما تم تنظيم قافلة بيطرية توعوية وعلاجية مجانية، وتعريف الشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقية، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مكتب العمل، وفحص 80 طلب تكافل وكرامة تقدم بها المواطنين، وتم الرد على استفسارات المواطنين حول تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم فتح قاعات تدريب الحاسب الالى، وألعاب الأطفال بمركز الشباب بالمجان.