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رياضة

ريال مدريد يستعيد خدمات نجم خط الوسط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 يعاني ريال مدريد من الإصابات على مستوى خط الوسط، مما أثر بالسلب على أداء الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

 وتأثر الملكي بغياب بعض اللاعبين الأساسيين، ومن أبرزهم الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي ابتعد عن الملاعب منذ فترة الإعداد، بسبب إصابة في الكاحل.

 

عودة نجم وسط ريال مدريد 

 وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن كامافينجا يتعافى بشكل جيد، وقد يكون جاهزا للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد في ثامن جولات الليجا، يوم 29 سبتمبر الجاري.

 

ومع محدودية الخيارات في خط الوسط، اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى تجربة تشكيلات جديدة، ولعل وجود كامافينجا، سيمنح الملكي، المزيد من المرونة والعمق في وسط الملعب.

 

ويتابع أنشيلوتي، عملية تعافي كامافينجا، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وسيحرص المدرب على إدارة لياقة اللاعب بعناية لتجنب حدوث انتكاسات.

 

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