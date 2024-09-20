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رياضة

مؤتمر ساخن من كارلو أنشيلوتي قبل مباراة إسبانيول

انشيلوتي
انشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فى العديد من الملفات المهمة قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام إسبانيول غدا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”ريال مدريد يتحسن ويتقدم ويبدو أن الفريق يتمتع بزخم جيد، ربما يكون الغد يومًا جيدًا لكن اليوم ليس الوقت المناسب لقول ذلك (التفكير في التدوير)”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره إسبانيول، غدًا السبت، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وعما إذا يرى أن تخفيض رواتب اللاعبين سيكون حلًا للأجندة المضغوطة من المباريات، قال:” كرة القدم تحتاج إلى التفكير، إذا كان تخفيض المباريات يأتي من تخفيض الراتب، فالهدف هو اللعب بشكل أقل، إذا لعب اللاعبون أقل فلن يكون لديهم مشكلة في خفض رواتبهم”.

وعند سؤاله عما تزعجه مقولة “ريال مدريد يفوز لكنهم لا يستحقون ذلك”، قال:”لا، لا تزعجني.. المشجعين سعداء، يمكنك اللعب بشكل أفضل لكن المشجعين معتادون على كرة القدم بدون الكثير من اللمسات، نحاول أن نجعل جماهير مدريد سعيدة”.

وأردف:” الأمر المثالي هو الفوز واللعب بشكل جيد، بالنسبة لي ضد شتوتجارت قدمنا مباراة رائعة في بعض الأحيان”.

وعما إذا يفكر في خيار اللعب بـ 4 لاعبين في خط الوسط كما الموسم الماضي، قال:” من الصعب تحديد ذلك لكن التوازن هو شيء جماعي يمكنك القيام به بمهاجمين فقط أو 3، دوري أبطال أوروبا في نهائي باريس 2024 كان بـ 3 مهاجمين لكن بتوازن مثالي، وجود لاعب خط وسط آخر لا يعني المزيد من التوازن.. يمكن القيام بذلك بثلاثة أو 4 مهاجمين.. الآن قد يكون النقاش كالآتي:” أين هو بيلينجهام؟ في الأمام أو الوسط.. التوازن يمكن تحقيقه من خلال العمل الجماعي، سنحصل عليه بدون شك”.

وعند سؤاله عما إذا يعرف شيئًا عن كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتينتال، قال:” لا يزال الأمر غير واضح، نحن نلعب ما يطلبون منا أن نلعب، لا نركز على هذا.. لقد جئنا من دوري أبطال أوروبا، والآن الدوري الإسباني.. حتى ديسمبر لدينا الكثير لنفكر فيه”.

وعن حالة الفرنسي المصاب إدواردو كامافينجا، قال:” بات قريبًا جدًا، سيعمل مع الفريق الأسبوع المقبل، وهو يعمل بشكل جيد للغاية.. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا، يتيح لنا الحصول على المزيد من الموارد، وسيساهم كثيرًا”.

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