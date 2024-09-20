عمومية المحاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة الأحد

حدد مجلس الدولة الأحد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس المجلس .

عمومية محاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة

ويترأس الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة جميعا المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد،

وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة، وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.