الموت يفجع الفنانة رحمة أحمد

أعلنت الفنانة الشابة رحمة أحمد، وفاة خالها، صباح اليوم الجمعة، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الموت يفجع رحمة أحمد

وكتبت رحمة أحمد عبر حسابها بمنصة انستجرام: “كبرتونا فجأة.. المفروض نجري عليكوا تلحقونا نعمل إيه.. ملقيناكمش.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالو خالد الشناوي، سلم لي على تيتة، الفاتحة على روحه”.

ونشرت رحمة دعاء له عبر حسابها الرقمي قالت فيه: “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ”.

معلومات عن رحمة أحمد

يشار إلى أن رحمة أحمد ولدت في محافظة القاهرة ودرست بجامعة حلوان في كلية العلوم التي تخرجت فيها عام 2017، ثم التحقت بورش بنقابة المهن التمثيلية كانت بداية رحمة أحمد بمسرح الجامعة والقطاع الخاص ودار الأوبرا شاركت في العديد من الأعمال المسرحية مثل مسرحية ديچافو بمسرح الهناجر، إخراج أحمد فؤاد.

وشاركت في برنامج "أمين وشركاه" اختارها المخرج أحمد الجندي للمشاركة فى مسلسل (الكبير أوي الجزء السادس ) عام 2022 الذي قدمت فيه أشهر أدوارها الفنية وهو دور “مربوحة” زوجة الكبير أوي.